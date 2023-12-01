فتوى سعودية صادمة حول جواز قتل القطط المؤذية ووضع السم لها في الطعام

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تلقى الشيخ الدكتور سعد بن عبدالله السبر استفسارًا حول تعامل مع مشكلة القطط المؤذية، وسؤال عن جواز قتلها أو استخدام السم للتخلص منها.
جواز قتل القطط المؤذية
أوصى الشيخ الدكتور سعد بن عبدالله السبر بتجنب القطط المؤذية في الطرق والمنازل بقدر الإمكان. وفي حال عدم القدرة على تجنبها وإبعادها، يُسمح بقتلها باستخدام أي وسيلة، مع التأكيد على ضرورة تجنب استخدام النار في هذا السياق.
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