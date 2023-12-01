شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية: الضمان المطور يرفع الكرت الأحمر في وجه هذه الفئة من المستفيدين والان مع التفاصيل الكاملة

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العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية يثرون استفسارات حول كيفية فهم الأسباب أو الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى توقف صرف المعاش في نظام الضمان الاجتماعي المطور.

الضمان المطور يرفع الكرت الأحمر في وجه هذه الفئة

يوجد بعض الأسباب التي إذا توافرت يتم حينها وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور.

إليك بعض الحالات التي قد تؤدي إلى تعليق ووقف صرف المعاش: