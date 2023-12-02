تراند اليوم : بالفيديو.. فودة يعلق على طرد البليهي أثناء مباراة الهلال والنصر.. والعنزي: ما أعرف هو لاعب كرة ولا مهرج

صحيفة الخليج 365: علق المستشار التحكيمي محمد فودة على طرد لاعب الهلال علي البليهي في الدقيقة ال 93 بعد دخوله في الشباك، خلال المباراة التي جمعت بين الهلال والنصر أمس وانتهت بفوز الهلال ب3 أهداف بدون مقابل.

وقال خلال لقاء له مع برنامج "أكشن مع وليد": " علي البليهي احتك باللاعبين بطريقة عجيبة ومنهم رونالدو وغيره. مشيرا إلى أنه استحق البطاقة الحمراء بسبب طريقة تعامله غير الجيدة مع اللاعبين.

وحول دخول البليهي الشباك، قال:" هذا سلوك غير رياضي، وعمل يثير جماهير نادي النصر".

وقال المحكم الدولي المصري السابق سمير عثمان، إن إثارة الجماهير سلوك غير رياضي، ويستحق إنذار، ولكن إعطاء الحكم للبليهي كارت أحمر مباشر فهذا يعني حدوث شيء لم نراه على الشاشة.

وأضاف محمد العنزي، هذه لقطات تعودنا عليها من البليهي، ما أعرف هو لاعب كرة ولا مهرج، وأقول لعلي البليهي بعد اعتزال كرة القدم أنه يصلح ممثل، وبالتالي أول مرة يجد حكم حازم ويعطيه كارت أحمر.