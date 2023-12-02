اخبار السعوديه

تراند اليوم : بالفيديو.. صانع محتوى يكشف سبب امتناع اليهود عن تناول المنسف الأردني

0 نشر
0 تبليغ

صحيفة الخليج 365: كشف صانع المحتوى سائد السردي، عن سبب امتناع اليهود عن تناول المنسف الأردني.

وقال السردي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بتطبيق "تيك توك": في الدولة المؤابية نقض اليهود العهود معهم وغدروا بالملك ميشع الذي أمر شعبه بطبخ اللحم باللبن ويعني بذلك نقض العهود مع اليهود.

وتابع: بعقيدة اليهود يحرمون طبخ اللحم باللبن مثلما جاء في النصوص التوراتية "لا تطبخ جدياً بلبن أمه"، مشيرا: قام جميع المؤابيين بطبخ اللحم مع اللبن وقرعت طبول الحرب وانتصر المؤابيون على اليهود ومن هذه القصة جاء المنسف الأردني وسمي بذلك لأنه كان بداية لنسف العهود مع اليهود.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا