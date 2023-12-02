تراند اليوم : بالفيديو.. صانع محتوى يكشف سبب امتناع اليهود عن تناول المنسف الأردني

صحيفة الخليج 365: كشف صانع المحتوى سائد السردي، عن سبب امتناع اليهود عن تناول المنسف الأردني.

وقال السردي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بتطبيق "تيك توك": في الدولة المؤابية نقض اليهود العهود معهم وغدروا بالملك ميشع الذي أمر شعبه بطبخ اللحم باللبن ويعني بذلك نقض العهود مع اليهود.

وتابع: بعقيدة اليهود يحرمون طبخ اللحم باللبن مثلما جاء في النصوص التوراتية "لا تطبخ جدياً بلبن أمه"، مشيرا: قام جميع المؤابيين بطبخ اللحم مع اللبن وقرعت طبول الحرب وانتصر المؤابيون على اليهود ومن هذه القصة جاء المنسف الأردني وسمي بذلك لأنه كان بداية لنسف العهود مع اليهود.