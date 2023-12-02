شكرا لقرائتكم خبر عن كيف سيبدو العالم في عام 2050 وفقا للخبراء؟! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

توقع مستقبليون في التسعينيات أننا سنعيش تحت الماء أو نركب السيارات الطائرة في هذه المرحلة - لكن الخبراء الآن يحذرون من مستقبل أكثر رعبا.

وتحدث موقع "ديلي ميل" إلى خبراء التكنولوجيا الذين توقعوا كيف سيبدو العالم في عام 2050 - ويخشى البعض أن يكون الذكاء الاصطناعي قد استعبد البشر أو أن يجعل تغير المناخ مساحات شاسعة من العالم غير صالحة للحياة.

وتشمل التنبؤات الأخرى إجراء اتصال مع الكائنات الغريبة - ولكن يظل غير معروف ما إذا كان هذا أمرا سيئا أم لا.

وفيما يلي ثمانية أشياء قد تحدث بحلول منتصف هذا القرن - حسب التوقعات:

- يمكن لـ "أسياد" الذكاء الاصطناعي تحويل الجميع إلى أقنان

في الوقت الحالي، يركز الناس على الذكاء الاصطناعي الذي يحتمل أن يتسبب في فقدان الوظائف - لكن الواقع قد يكون أسوأ بكثير.

وهذا وفقا لجورج ستاخوف، كبير المسؤولين الإستراتيجيين في وكالة الإعلانات العالمية DDB EMEA الذي أنشأ أداة ذكاء اصطناعي تسمى "الوكالة غير الإبداعية".

وقال ستاخوف: "يميل الناس إلى المبالغة في تقدير تأثيرات التكنولوجيا الجديدة على المدى القصير والتقليل من هذه التأثيرات على المدى الطويل. وهذا ما يعرف بقانون العمارة. في الوقت الحالي، نحن في ذروة ضجيج الذكاء الاصطناعي والناس يخافون من تدمير وظائف ذوي الياقات البيضاء بواسطة GPT-4 في السنوات القليلة المقبلة. وهذا يبدو وكأنه مبالغة". لكن بحلول عام 2050، سيكون الذكاء الاصطناعي قد أعاد تشكيل العالم "بشكل عميق"، كما يحذر ستاخوف.

وقال: "هناك مستقبل مظلم للذكاء الاصطناعي حيث سيكتسب أولئك الذين يتحكمون في الذكاء الاصطناعي قوة هائلة، بينما سيُحرم 99% من السكان من حقوقهم. وسيتحكم أمراء الذكاء الاصطناعي في بيانات العالم ويحولون بقيتنا إلى أقنان لهم. البديل هو سيناريو ذكي للذكاء الاصطناعي، حيث يستفيد الجميع من الذكاء الاصطناعي من خلال رعاية صحية أفضل، ونقل أسرع، وتقليل للتلوث. وستقوم الآلات حقا بمعظم العمل وسيصبح الأجر الأساسي شائعا، ما يتيح لنا الاستمتاع بمزيد من أوقات الفراغ وإدراك أنفسنا كبشر. وسيتطلب هذا تغييرا جذريا في المجتمع وفي نهجنا في التعليم. ومن المرجح أن ينتهي الأمر بالواقع في مكان ما بين مستقبل الذكاء الاصطناعي المظلم والمستقبل المشرق".

- الناس يزرعون رقائق داخل أجسامهم

بحلول عام 2050، سيقوم الناس بزرع رقائق داخل أجسامهم و"تحسين" أنفسهم، كما تقول هيذر ديلاني، مؤسسة Gallium Ventures، وهي شركة استشارية للعلاقات العامة والتواصل في لندن.

وستراقب الرقائق الظروف داخل الجسم وتمكن الناس من البقاء على اتصال بصحتهم.

ويوجد لدى ديلاني بالفعل شريحة أساسية مزروعة في يدها تمكنها من فتح الأبواب.

وقالت: "بالنظر إلى عام 2050، أتوقع أن أرى نموا في عدد من المجالات في التكنولوجيا بما في ذلك الاختراق البيولوجي، وهو شكل من أشكال التعزيز أو التعزيز البشري (افعلها بنفسك)، حيث يحاول الناس تغيير جوانب بيولوجيتهم لتحسين صحتهم أو أدائهم أو رفاههم. لقد تم تضميني بالفعل في هذا المجتمع، بعد أن تم زرع شريحة في يدي تمكنني من فتح الأبواب وربط الأشخاص بموقع شركتي ووسائل التواصل الاجتماعي".

وتعتقد ديلاني أن القرصنة البيولوجية ستكون شائعة في المستقبل - وستمكن الناس من تحسين صحتهم.

وتقول: "من خلال استخدام الاختراق البيولوجي، يجب أن نكون في النقطة التي يمكن للمستخدمين من خلالها فهم كيفية تفاعل أجسامهم بشكل أفضل مع أنظمة الصحة واللياقة البدنية إلى جانب كيفية تأثير الدواء على الجسم، بما في ذلك عندما يضرب الدواء مجرى الدم وجدران المعدة".

- يمكن للناس أن "يعيشوا" بعد الموت بفضل الذكاء الاصطناعي

يقول الدكتور أجاز علي، رئيس قسم الأعمال والحوسبة في جامعة Ravensbourne، إن الأقارب الذين يموتون قد لا يموتون في المستقبل.

و"يلتقط" الذكاء الاصطناعي القوي الأشخاص باستخدام أدوات التقاط الحركة والتسجيلات، ما يحول الناس إلى "توأم رقمي" لأنفسهم يمكنهم "العيش" بعد الموت.

وقال علي: "من خلال ربط الذكاء الاصطناعي بالتقنيات الرقمية وأدوات التقاط الحركة، سيتم نقل وعينا ومعرفتنا وخبراتنا إلى التوائم الرقمية لدينا. وباستخدام الأدوات القائمة على البرمجة اللغوية العصبية والتي ستكون أكثر تقدما من ChatGPT وBard، سيتمكن الأشخاص من التفاعل مع هذه التوائم الرقمية في الوقت الفعلي والاستفادة من معارفهم وأفكارهم. ويمكن لأحبائهم الاستمرار في التفاعل مع أقاربهم الذين ماتوا بالفعل ولكنهم موجودون في شكل توأم رقمي".

- عروض تلفزيونية مخصصة أنشأها الذكاء الاصطناعي

بحلول عام 2050، قد نشاهد جميعا برامج تلفزيونية وأفلاما مختلفة - مخصصة وفقا لرغباتنا وتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، كما يقول مات ليتلر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ARK Immersive - شركة إنتاج للواقع الافتراضي، وتقنية ناشئة مقرها في ليفربول.

ويعتقد ليتلر أن نجوم السينما الذين ماتوا منذ فترة طويلة سيبقون أيضا على الشاشة بفضل تقنية الذكاء الاصطناعي - لذلك سيستمر الناس في مشاهدة نجوم طفولتهم حتى سن الشيخوخة.

ويقول ليتلر: "سيبدأ التلفاز والأفلام في استخدام الذكاء الاصطناعي - فكر على غرار ChatGPT - من الممكن أنه من خلال استقراء خلاصاتنا الاجتماعية - بالنظر إلى الأشياء التي نحبها ونتفاعل معها، وأوقاتنا المعيشية وسجل البحث، الذي سنفعله سيبدأ قريبا في تقديم وسائط وعروض ومحتوى مخصص حسب الطلب لا يقتصر على أي شخص آخر غيرنا.

وسيتم إنشاء هذا للمستخدم النهائي في AI؛ برامج تلفزيونية كاملة وشخصيات، تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي، وممثلين يلعبون الأدوار التي تروق لنا، مع نهايات لها صدى. ولن يكون نطاقا صغيرا أيضا، فبدون قيود الميزانية، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحلم بخلق ممتلكات كبيرة مثل Marvel.

- البشر يحمّلون عقولهم على أجهزة الكمبيوتر ويعيشون

يقول عالم المستقبل ومهندس غوغل السابق راي كورزويل - الذي يزعم أن لديه نسبة نجاح 86% في التنبؤات - إن الإنسان سيندمج مع الآلة بحلول عام 2025.

وفي حدث وصفه بأنه "التفرد"، يتوقع كورزويل أن الروبوت سيجتاز اختبار تورينغ في عام 2029، وبحلول عام 2045، سيربط الناس أدمغتهم بالآلات.

وقال كورزويل، "2029 هو التاريخ الثابت الذي توقعته عندما يجتاز الذكاء الاصطناعي اختبار تورينغ صالحا وبالتالي تحقيق مستويات الذكاء البشري. وحددت تاريخ 2045 لـ "التفرد" وهو الوقت الذي نضاعف فيه ذكائنا الفعال مليار ضعف من خلال الاندماج مع الذكاء الذي أنشأناه".

- سنرتدي جميعا نظارات AI الناطقة

يقول ألكسندر نيك، مدير Future Labs في شركة EdTech GoStudent، إن النظارات التي تشبه النظارات الطبية العادية ستكون قادرة على الإجابة على أي سؤال.

وفي غضون العقد القادم، ستصل النظارات التي تشبه النظارات الطبية العادية (سيتم اعتمادها أولا من قبل مرتدي النظارات الطبية.

وستقدم هذه النصائح على الشاشة مثل إشعارات البريد الإلكتروني والتوجيهات، ولكنها ستتطور بسرعة.

ويقول نيك: "الطريقة التي نتواصل بها مع أجهزة الكمبيوتر ستتطور. ضع في اعتبارك أنه في البداية كان على المستخدمين استخدام البطاقات المثقبة لإنجاز المهام. ثم لوحة المفاتيح والفأرة وأخيرا الإدخال الصوتي. وستكون المرحلة التالية هي الرؤية، أي السماح لأجهزة الكمبيوتر بالرؤية. على سبيل المثال، ستلتقط صورة لتسأل "ما المكسور وكيف يمكنني إصلاحه؟"، كم من هذه الخضار يجب أن أتناولها للحصول على ما يكفي من العناصر الغذائية والفيتامينات؟"، هل هذا الأناناس ناضج؟ ما هذا؟ هل هذه المصاريف معفاة من الضريبة؟"".

- سنكون قد وجدنا كائنات فضائية ذكية

يراهن عالم الفلك سيث شوستاك من مشروع SETI (البحث عن ذكاء خارج الأرض) على إيجاد كائنات فضائية في غضون عشرين عاما في Ted Talk 2012.

وهذا يعني أننا يمكن أن نكون على اتصال معها بحلول عام 2036.

ومنذ ذلك الحين، ضاعف شوستاك من توقعاته، قائلا إن القياسات الجديدة تشير إلى أنه قد يكون هناك مليارات من العوالم الشبيهة بالأرض.

وهذا يعني أنه إذا كانت الأرض هي المكان الوحيد الذي توجد فيه الحياة، فهي مثل الفائز في اليانصيب حيث تكون الاحتمالات من مليار إلى واحد، كما يقول شوستاك.

ويقول شوستاك: "قد تكون هذه أقوى حجة للحياة في الفضاء. لأنه، إذا لم يكن هناك أي شيء، فهناك شيء استثنائي حقا حول ما حدث هنا على الأرض. على الرغم من أن البيانات لا تستبعد ذلك، إلا أنه يبدو أنانيا إلى حد ما".

- مساحات كبيرة من الأرض قد تكون غير صالحة للحياة

ستؤدي الرطوبة المرتفعة والحرارة المرتفعة إلى موجات حارة حيث يكاد يكون من المستحيل على البشر البقاء على قيد الحياة في الهواء الطلق في مناطق بما في ذلك جنوب آسيا والخليج الفارسي والبحر الأحمر، وفقا لوكالة ناسا.

وبحلول عام 2070، سيكون هذا صحيحا أيضا في مناطق البرازيل والصين.

وتشير درجات حرارة "البصيلة الرطبة" إلى الظروف التي تكون فيها درجة الحرارة والرطوبة مرتفعة، ما يجعل من الصعب البقاء في الهواء الطلق.

ويمكن للإنسان أن يتحمل درجات حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية عندما تكون الرطوبة منخفضة، ولكن في حالة الرطوبة العالية، لا يمكن للبشر البقاء على قيد الحياة لأنه لا توجد وسيلة للتهدئة عن طريق التعرق.

وحتى الأشخاص الأقوياء للغاية والذين يتمتعون باللياقة البدنية يموتون في غضون ساعات.

المصدر: ديلي ميل