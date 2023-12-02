شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن كم وصل سعر تذاكر ديربي النصر والهلال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الارصاد تحذر سكان مكة والمدينة والباحة ونجران وجازان وتبوك من خطر يستمر حتى يوم الاثنين

يترقب الكثيرون من جماهير كرة القدم الديربي المنتظر بين نادي النصر والهلال. أعلن نادي الرياض السعودي مؤخرًا بداية بيع التذاكر لمباراة الهلال والنصر على منصة بلو ستور، وتمثل هذه الخطوة استجابة للإقبال الكبير من قبل مالكي العضوية.

كم وصل سعر تذاكر ديربي النصر والهلال

يترقب الكثيرون مواجهة نارية بين نادي النصر والهلال، فمن المقرر أن يلتقي الفريقان في إطار الجولة رقم 15 من دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024. يحتل الهلال المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 38 نقطة، في حين يحتل النصر المركز الثاني برصيد 34 نقطة.

لحجز تذاكر المباراة، يمكنكم اتباع الخطوات التالية:

زيارة منصة غرينتا هب الإلكترونية.

تحديد عدد التذاكر المطلوبة واختيار المكان الذي ترغب في حجزه.

النقر على أيقونة “شراء”.

تسجيل الدخول إذا كنت لديك حساب أو إنشاء حساب جديد.

إكمال عملية الدفع لتأكيد الحجز.

موعد المباراة:

الهلال ضد النصر

الجمعة 1 ديسمبر 2023

الساعة 09:00 مساءً بتوقيت السعودية

ملعب الملك فهد

تستعرض المباراة على قنوات SSC السعودية، وتعد هذه المباراة فرصة للهلال لتعزيز موقعه في الصدارة، بينما يسعى النصر للانتقام وتقليص الفارق في جدول الترتيب.