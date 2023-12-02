تراند اليوم : الحصيني يكشف موعد موسم المربعانية.. ويعلق: فيه الانقلاب الشتوي

صحيفة الخليج 365: كشف الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني، عن موعد موسم المربعانية و الانقلاب الشتوي في المملكة.

أخر شهر

وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس": اليوم هو أيام شهر ديسمبر الذي يعتبر أخر شهر من شهور السنة الميلادية 2023 ومدته " 31 " ويوافق بالهجري من 17 جماد الأول ويستمر حتى 18 جماد الثاني 1445هـ.

الكرة الأرضية

وأضاف: خصائص المناخية وفقاً لحساب الأرصاد العالمية يعتبر بداية شهر ديسمبر بداية لفصل الشتاء في شمال الكرة الأرضية، مشيرا: الثلث الأول منه تقريباً من الوسم من أشهر الشتاء والأمطار في المملكة والخليج العربي.

الانقلاب الشتوي

وأكمل: في السابع منه تبدأ المربعانية وهي البداية الفعلية للشتاء، وفيه الإنقلاب الشتوي الفلكي في شمال الأرض بتعامد أشعة الشمس وفقاً لحركة الشمس الظاهرية على مدار الجدي في21 - 22 ديسمبر 2023.

الليل والنهار

وتابع: يستمر زيادة الليل على حساب النهار ثم يتساوى الليل والنهار مع تقدم الأيام، متوقعا أن يوافق هذا العام حالة ممطرة.