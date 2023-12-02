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تراند اليوم : الحصيني يكشف موعد موسم المربعانية.. ويعلق: فيه الانقلاب الشتوي

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صحيفة الخليج 365: كشف الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني، عن موعد موسم المربعانية و الانقلاب الشتوي في المملكة.

أخر شهر

وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس": اليوم هو أيام شهر ديسمبر الذي يعتبر أخر شهر من شهور السنة الميلادية 2023 ومدته " 31 " ويوافق بالهجري من 17 جماد الأول ويستمر حتى 18 جماد الثاني 1445هـ.

الكرة الأرضية

وأضاف: خصائص المناخية وفقاً لحساب الأرصاد العالمية يعتبر بداية شهر ديسمبر بداية لفصل الشتاء في شمال الكرة الأرضية، مشيرا: الثلث الأول منه تقريباً من الوسم من أشهر الشتاء والأمطار في المملكة والخليج العربي.

الانقلاب الشتوي

وأكمل: في السابع منه تبدأ المربعانية وهي البداية الفعلية للشتاء، وفيه الإنقلاب الشتوي الفلكي في شمال الأرض بتعامد أشعة الشمس وفقاً لحركة الشمس الظاهرية على مدار الجدي في21 - 22 ديسمبر 2023.

الليل والنهار

وتابع: يستمر زيادة الليل على حساب النهار ثم يتساوى الليل والنهار مع تقدم الأيام، متوقعا أن يوافق هذا العام حالة ممطرة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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