شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب دولي.." رونالدو " يتحرك لضم أحد زملائه إلى النصر السعودى (الأسم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أفادت تقارير صحفية، بأن الدولي البرازيلي، كارلوس كاسيميرو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، وافق على الانتقال إلى دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

وكشف رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية، خوسيه فيليكس دياز، عن وجود مفاوضات بين نادي النصر السعودي واللاعب كاسيميرو، الذي يرغب في الرحيل عن فريق "الشياطين الحمر" بسبب تواضع أداء الفريق.

وكانت العديد من الأنباء ترددت خلال الفترة الماضية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هو همزة الوصل بين كاسيميرو ونادي النصر الآن، حيث تدخل "صاروخ ماديرا" لإقناع زميله السابق في ريال مدريد ومانشستر يونايتد، باتخاذ خطوة الانتقال إلى صفوف "العالمي" لمزاملته من جديد.

وبدورها، قالت شبكة "ريليفو" – Relevo" الإسبانية، إن كاسيميرو يعيش موسمه الثاني بشكل غير منتظم في مانشستر يونايتد، هذه ليست مسألة أداء شخصي، فكلما كان متاحا ولعب لم يظهر الفريق بشكل جيد.

وأضافت: "مانشستر مني بتسع هزائم في 18 مباراة وضعت المدرب الهولندي إريك تين هاغ في موقف صعب، وكأن ذلك لم يكن كافيا، فقد غاب كاسيميرو عن 6 مباريات بسبب إصابة في الكاحل، ونظرا لهذه الصورة القاتمة بدأ البرازيلي في التفكير مستقبله بعيدا عن اليونايتد".

على الرغم من أنه لا يزال لديه هذا الموسم اثنان آخران في عقده، إضافة إلى عام اختياري، فإن البرازيلي يفكر في خيارات للخطوات التالية حيث يرى أن مانشستر يونايتد لم يضع بعد مشروعا قويا لمواصلة المنافسة على أعلى مستوى.

وأوضحت الشبكة: "بدأ كاسيميرو يفكر في إمكانية الذهاب إلى السعودية في مغامرة للتنافس مع بعض زملائه السابقين في الفريق مثل كريستيانو رونالدو، وتوقيع عقد كبير أخير قبل الاعتزال".

وتابعت: "هذه فكرة ناقشتها بالفعل مع المقربين منه.. وأكدوا له أن وصوله إلى الدوري السعودي للمحترفين لن يمثل مشكلة".

يذكر أن كاسيميرو (31 عاما) شارك في 12 مباراة خلال الموسم الجاري مع مانشستر يونايتد، مسجلا خلالها 4 أهداف وصنع هدفا واحدا.

وغاب اللاعب البرازيلي عن 3 مباريات الموسم الجاري بسبب إصابة أخرى تعرض لها خلال التوقف الدولي السابق مع منتخب بلاده.

المصدر: وسائل إعلام