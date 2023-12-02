شكرا لمتابعة خبر عن نجود الرميحي تقلد جورجينا في مهرجان البحر الأحمر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أثارت عارضة الأزياء والإعلامية نجود الرميحي ، الجدل بعد ظهورها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي ، بإطلالة مشابهة لعارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريغيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر .

وتألقت نجود بفستان مخملي باللون الكحلي وتميز بتطريزات مرصعة بالكريستال ، وأكملت إطلالتها بطرحة للرأس من الشيفون المطرز بالكريستال البراق ، وأضافت بعض المجوهرات الألماسية .

كما اعتمدت على تسريحة الشعر المنخفضة ، واختارت مكياجًا ارتكز على درجات البني لإظهار جمال ملامحها العربية .

وواجهت نجود انتقادات حادة ، حيث اتهامها المتابعين بتقليد إطلالة جورجينا التي اعتمدتها في حفل توزيع جوائز «joy awards» في وقت سابق .