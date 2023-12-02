تراند اليوم : شاهد: سقوط طائرة وارتطامها بسيارة على طريق سريع في إسبانيا.. والكشف عن مصير طاقمها!

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو، لحظة سقوط طائرة هليكوبتر على طريق دائري سريع في مدريد بإسبانيا.

القيادة الزجاجية

وفي التفاصيل، اصطدمت الطائرة بسيارة بعد سقوطها مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص، كما أظهرت اللقطات، انقلاب الطائرة على جانبها وتحطم قمرة القيادة الزجاجية، إضافة إلى تهشم الزجاج الأمامي للسيارة وتعرض هيكلها لتلفيات.

طائرة هليكوبتر

ومن جانبها، أفادت خدمات الطوارئ في العاصمة الإسبانية مدريد، أن شخصين كانا على متن الطائرة الهليكوبتر، وتمكن أحدهما من الخروج على قدميه في حين أنقذ رجال الإطفاء الآخر من بين الحطام.

سائق السيارة

وأوضحت خدمات الطوارئ أن الحادث تسبب في إصابتهما، وكذلك سائق السيارة التي اصطدمت بها الطائرة، مشيرة إلى أن أحد الناجين من الحادث أصيب بجروح طفيفة في الرأس بينما أصيب آخر بكسر في عظمة الفخذ وأصيب الثالث بجروح بسيطة.