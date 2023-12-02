تراند اليوم : بالفيديو.. استشاري يكشف عن نبات عشبي شهير يدعم المناعة ويحارب السرطان والشيخوخة

صحيفة الخليج 365: كشف استشاري التغذية الدكتور باسم أبو بكر، عن فوائد صحية عديدة للبقدونس.

وأضاف أبو بكر، في مقطع فيديو نشره في "التيك توك": البقدونس يغذي البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي والتي تدعم المناعة، إضافة إلى احتوائه على مجموعة من العناصر الغذائية "المعادن" مثل الحديد والمنجنيز والبوتاسيوم وفيتامين A الذي يحسن النظر.

وأوضح: البقدونس يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن التي تقوي الدم، كما يحتوي على فيتامين سي الذي يحارب السرطان، موضحا أن أفضل طريقة لتناول البقدونس هو تناوله مع الخضروات والسلطات مع إضافة الليمون وزيت الزيتون.

وتابع: البقدونس نستفيد منه ضد الشيخوخة والسرطان والجهاز الهضمي والعصبي والدماغ.