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شاب يعثر على قطة داخل محرك سيارته..فيديو

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الرياض - علي القحطاني - انتشر مقطع فيديو لشاب لحظة عثوره على قطة مختبئة داخل محرك سيارته .

وأظهر الفيديو المتداول ، الشاب وهو يحذر من تشغيل السيارة قبل تفقد أماكن تواجد القطط ، خاصة في فصل الشتاء .

وقال الشاب في الفيديو : ” يا جماعة الخير تكفون ، شيكوا على محركاتكم في الصباح ، شوفوا مين لقيت ، الحمدلله إنها طلعت صوت قبل ما أشغل السيارة” .

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو ، مؤكدين بأن القطط تلجأ إلى الاختباء في محركات أو إطارات السيارات ، هروبًا من برودة الطقس .

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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