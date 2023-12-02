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شكرا لمتابعة خبر عن شاب يعثر على قطة داخل محرك سيارته..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - انتشر مقطع فيديو لشاب لحظة عثوره على قطة مختبئة داخل محرك سيارته .
وأظهر الفيديو المتداول ، الشاب وهو يحذر من تشغيل السيارة قبل تفقد أماكن تواجد القطط ، خاصة في فصل الشتاء .
وقال الشاب في الفيديو : ” يا جماعة الخير تكفون ، شيكوا على محركاتكم في الصباح ، شوفوا مين لقيت ، الحمدلله إنها طلعت صوت قبل ما أشغل السيارة” .
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو ، مؤكدين بأن القطط تلجأ إلى الاختباء في محركات أو إطارات السيارات ، هروبًا من برودة الطقس .