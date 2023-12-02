شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الاوراق والخطوات المطلوبة للحصول على منحة زواج غير مستردة في السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الاوراق المطلوبة لاصدار هوية وطنية للابناء عبر أبشر 1445 والسن الالزامي الجديد لاصدارها

تقدم المملكة العربية السعودية العديد من البرامج الداعمة للمواطنين، ومن بين هذه البرامج يأتي برنامج منحة الزواج الذي تقدمه التأمينات الاجتماعية. يهدف هذا البرنامج إلى دعم الأفراد المحتاجين المقبلين على الزواج من خلال توفير منحة مالية.

منحة زواج غير مستردة في السعودية

يعتبر برنامج منحة الزواج من التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية فرصة للمواطنين للحصول على دعم مالي لتسهيل عملية الزواج. في هذا السياق، يجب على المتقدمين الالتزام بالشروط التي تحددها التأمينات الاجتماعية. إليكم شروط طلب المنحة:

الجنسية: يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية السعودية.

عقد الزواج: وجود عقد زواج موثق من قبل وزارة العدل في المملكة العربية السعودية.

عدم الاستفادة السابقة: يجب ألا يكون المتقدم قد استفاد من برامج مدعومة أخرى تقدم دعمًا ماليًا داخل المملكة.

استفادة مرة واحدة: يُسمح بالاستفادة من المنحة مرة واحدة فقط، ويتم رفض أي متقدم قد استفاد سابقًا.

تصديق عقد الزواج: يجب أن يكون عقد الزواج مصدقًا من قبل وزارة العدل السعودية.

تقديم الأوراق والمستندات: يجب تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة لضمان نجاح عملية التقديم.

حساب بنكي: يجب على المستفيد أن يمتلك حسابًا بنكيًا لتحويل الدعم عليه، ويكون هذا الحساب قائمًا ويحمل رقم الآيبان الخاص به.



الأوراق والمستندات اللازمة للتقديم:

تتعلق الأوراق والمستندات المطلوبة بتثبيت المعلومات المقدمة. إليك الأوراق الضرورية:

كتابة البيانات: تعبئة جميع البيانات المطلوبة بدقة، وتوضيح العنوان الوطني بشكل واضح.

تصديق عقد الزواج: تقديم نسخة مصدقة من عقد الزواج من وزارة العدل السعودية.

الهوية الوطنية: تقديم صورة سارية للهوية الوطنية للمتقدم وللزوج المستقبل.



خطوات التقديم على المنحة: