شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو يشعل السعودية لفتاة عملت حادث بسيارة والدتها وهذا ما طلبته منها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الرقم الساخن للتواصل مع الديوان الملكي على مدار الساعة لطلب المعونات والمساعدات

انهارت فتاة في البكاء بعد أن تسببت في حادث صدم بين سيارة والدتها ومركبة أخرى وسط الطريق العام. في مقطع الفيديو، يظهر الفتاة وهي تبكي بحرقة، وتعتذر قائلة: “أمي، والله بالغلط”، مشيرة إلى الأضرار التي لحقت بمقدمة سيارة والدتها.

فيديو يشعل السعودية لفتاة عملت حادث بسيارة والدتها

أثار المقطع تعاطفًا كبيرًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قدّموا الدعم المعنوي للفتاة وأعربوا عن تمنياتهم بالسلامة لها ولوالدتها، وكانت بعض التعليقات تشمل: “الله يعوضها، الحمد لله على السلامة، حصل خير، تصلحها وترجع كما كانت”.