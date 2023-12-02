تراند اليوم : شاهد.. أول تعليق من "الفراج" بعد فوز الهلال على النصر بثلاثية نظيفة

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صحيفة الخليج 365: علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج على فوز الهلال على النصر بثلاثية نظيفة ضمن منافسات بطولة الدوري.
وقال الفراج عبر برنامجه "أكشن مع وليد": مليارات وصرفت ،وسوينا دوري كبير ، جبنا فيه مدربين ولاعيبه ،وتغييرات بالدوري وصيف وميركاتو، ونفس السالفة الهلال متصدر بفارق 7 نقاط عن الثاني".
وأضاف:" قلنا مرهق وبيدرب بالطائرة والناس مريحة، ويقولون الحكم صديق رونالدو ، والله الهلال حالته حالة ، المفروض أن لا يشارك الهلال بالدوري قصة صعبة الله يعين".