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تراند اليوم : شاهد.. أول تعليق من "الفراج" بعد فوز الهلال على النصر بثلاثية نظيفة

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صحيفة الخليج 365: علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج على فوز الهلال على النصر بثلاثية نظيفة ضمن منافسات بطولة الدوري.

وقال الفراج عبر برنامجه "أكشن مع وليد": مليارات وصرفت ،وسوينا دوري كبير ، جبنا فيه مدربين ولاعيبه ،وتغييرات بالدوري وصيف وميركاتو، ونفس السالفة الهلال متصدر بفارق 7 نقاط عن الثاني".

وأضاف:" قلنا مرهق وبيدرب بالطائرة والناس مريحة، ويقولون الحكم صديق رونالدو ، والله الهلال حالته حالة ، المفروض أن لا يشارك الهلال بالدوري قصة صعبة الله يعين".

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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