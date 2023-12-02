الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس في المملكة اليوم

: كشف المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس اليوم. وقال المركز: ‏الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

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