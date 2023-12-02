عبّر الكاتب السعودي عبد العزيز الخميس عن رأيه بشأن لقاء الرئيس الإسرائيلي “إسحاق هيرتسوغ” وأمير قطر الشيخ تميم خلال مؤتمر المناخ في دبي.

وفي تغريدة نشرها على حسابه الرسمي على منصة إكس، أعرب الخميس عن عدم فهمه لسبب غضب بعض الأشخاص من طبيعة العلاقة بين إسرائيل وقطر.

وأشار إلى أنه يعتبر هذه العلاقة طبيعية ويجب أن تكون كذلك، خاصة إذا كانت تخدم قضايا تهم البلدين.

وأكد أن الغير طبيعي هو نفي هذه العلاقة أو تبريرها بأنها مؤقتة فقط.

وأشار إلى أن العلاقة بين تركيا وإسرائيل هي أيضًا كذلك، وأن الأشخاص الذين يعيشون في غياب الواقع هم الذين يعتبرونها غير طبيعية. شاهد أيضاً: خلال مؤتمر المناخ في دبي.. أمير قطر يصافح الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ

كانت هذه تفاصيل خبر الكاتب عبد العزيز الخميس يعلق على مصافحة أمير قطر والرئيس الإسرائيلي خلال مؤتمر المناخ في دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.