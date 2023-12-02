شكرا لقرائتكم خبر عن خطأ كارثي.. الاستحمام في هذا الوقت يؤدي لوفاتك فورا .. تعرف على التوقيت الأنسب ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يميل جزء من الناس للاستحمام بشكل روتيني بعد الاستيقاظ من النوم بينما يميل آخرون للاستحمام قبل الذهاب لفراش النوم، حيث أن للاستحمام فوائدة مذهلة لصحة الجسم تتعدى النظافة الشخصية كتنشيط الدورة الدموية وتحسين التركيز، إلا أن هناك تباين في الآراء بين كل فريق حول توقيت الاستحمام الأفضل لصحة الجسم. في هذا المقال سنتطرق للإجابة لسؤال "أيهما أفضل لصحة جسم الانسان الإستحمام قبل النوم أم بعده؟" :

فوائد الاستحمام قبل النوم - يساعد الاستحمام بمياه دافئة قبل الذهاب إلى السرير على النوم، لأنه يتسبب في ارتخاء العضلات، وذلك في الفترة من ساعة إلى ساعتين قبل النوم، كما يعزز من تدفق الدم وتوسيع الأوعية الدموية.

- يؤدي الاستحمام بمياه دافئة قبل النوم على التخفيف من التوتر، إلى جانب ارتخاء العضلات كما ذكرنا وهو ما يؤدي لتحسين المزاج، ويعمل على رفع مستويات بروتين عامل التغذية العصبية المستمد من الدماغ، ما يعزز صحة الخلايا العصبية.

- يقلل من آلام المفاصل بزيادة تدفق الدّم، ونتيجة للتعرض للحرارة والبخار، فالاستحمام بالماء الدافئ يساعد على تنظيف الجيوب الأنفية وهو ما يسهل من عملية التنفس، ويزيد من سعة الرئتين في استيعاب الأكسجين. - نتيجة تنشيط الدورة الدموية بالاستحمام بالماء الدافئ، فإن هذا يحسن من عملية الهضم ويسرع شفاء الجروح، علاوة على تنظيف الجلد من الشوائب المتراكمة نهارًا.

ورغم الفوائد التي ذكرناها للاستحمام ليلًا بالماء الدافئ، والتي حددت أفضل مدة لذلك بين ساعة وساعتين قبل الخلود للنوم، فإنه عند مخالفة هذا التوقيت قد تواجه بعض الأضرار. - قد تعاني إذا خلدت إلى النوم مباشرة بعد الاستحمام من ارتفاع درجة حرارة الجسد الأساسية وإرباكه وهو ما يؤدي إلى الأرق، وقد تعاني أيضًا من تسارع دقات القلب مما يجهد عضلة قلبك.

- قد يكون تسهيل الهضم بعد الاستحمام بالماء الدافئ سلاحًا ذا حدين، الأول هضم الطعام، والثاني هو إمكانية احتياجك لوجبة أخرى بعد الاستحمام، وهو ما نصح معه الأطباء بالانتظار لمدة 30 دقيقة عقب الطعام للاستحمام. - قد يكون الاستحمام ليلًا مضرًا لشعرك، فعندما تخلد إلى النوم بشعر مبلل، يمتص غطاء الوسادة الرطوبة، ما يخلق بيئة مثالية لنمو البكتيريا الضارة، وهو ما يؤدي إلى الإصابة بالحكة وتهيج الرأس.

- قد ينخفض معدل التنفس والوعي لديك، إضافة لعدم انتظام ضربات القلب وانخفاض ضغط الدّم، أما إذا استحممت بمياه ساخنة، فقد يسب ذلك أضرارا للشعر والبشرة والجلد. أفضل أوقات الاستحمام بالتعاون مع مركز العلوم الصحية في هيوستن وجامعة جنوب كاليفورنيا، استعرض الباحثون 5322 دراسة، وتشير النتائج إلى أن الاستحمام قبل النوم بساعة إلى ساعتين سيساعد على إيقاع الجسم الطبيعي للساعة البيولوجية، خاصة إذا كان الاستحمام بالمياه الدافئة.