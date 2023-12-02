تراند اليوم : ‏بالفيديو.. الصرامي‬⁩: الذي يتحمل خسارة النصر هو الرئيس التنفيذي الإيطالي بسبب قراره العشوائي ضد اللاعبين!

صحيفة الخليج 365: علق الناقد الرياضي سعود الصرامي، على خسارة النصر أمام الهلال بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس الجمعة، في الجولة الـ 15 من مسابقة دوري روشن للمحترفين.

المكافآت

وقال الصرامي، خلال ظهوره ببرنامج "الديوانية": الذي يتحمل خسارة النصر هو الرئيس التنفيذي الإيطالي بسبب حرمان الفريق من المكافآت.

خسارة الديربي

وأضاف: الرئيس التنفيذي الإيطالي أصدر قراراً عشوائياً بحرمان لاعبي النصر من المكافآت بعد تحقيق الفريق 20 انتصاراً متتالياً، مبينا أن الرئيس التنفيذي الإيطالي هو من يتحمل خسارة الديربي.

النصر والهلال

وأكمل: يجب إبعاد الرئيس التنفيذي الإيطالي عن فريق كرة القدم لأنه يجب تحميله خسارة النصر أمام الهلال، موضحا أن قراره بحرمان اللاعبين من المكافآت تسبب في تراجع مستوى الفريق.