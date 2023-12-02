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تراند اليوم : شاهد. تصرف "علي البليهي" الغريب الذي تسبب بطرده أثناء احتفاله بالهدف الثالث أمام جماهير النصر

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صحيفة الخليج 365: أظهر مقطع فيديو لاعب الهلال، علي البليهي، وهو يقوم بحركات استفزازية لجمهور النصر في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء الذي جمع الفريقين بالدوري.

وأبان الفيديو توجه البليهي عقب الهدف الثالث للهلال، للمدرجات التي يتواجد فيها جمهور النصر وظل يمارس حركات بوضع يده على عينه في إشارة لعدم رؤيته أحد والتقليل من الذين أمامه.

َوتعرض البليهي للطرد بالبطاقة الحمراء بعد هذا التصرف الذي اعتبره الحكم استفزاز لجمهور النصر.

يذكر أن الهلال تمكن من الفوز على نظيره النصر بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات بطولة دوري روشن.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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