شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تعرف على ميزة واتس اب الجديدة لحماية أطفالك من المقاطع المسيئة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تشير تقارير حديثة حول تطبيق المراسلة الفورية “واتساب” إلى أن التطبيق يعتزم إعادة إطلاق ميزة “العرض لمرة واحدة”، التي كانت مخصصة لمقاطع الفيديو والصور، يأتي هذا القرار بعد نحو عام من إلغاء هذه الميزة التي تم تقديمها بغرض حماية الأطفال والمراهقين،

تشير تقارير حديثة من “مترو” البريطانية إلى أن تطبيق الدردشة الفورية واتساب يستعد لإطلاق ميزة جديدة تهدف إلى زيادة مستوى الخصوصية.

يفيد التقرير أن التحديث المستقبل سيدعم ميزة “إعادة العرض لمرة واحدة” على صور ومقاطع فيديو من تطبيق WhatsApp Web وسطح المكتب.

هذه الميزة تهدف إلى منع إعادة توجيه الوسائط إلى المستخدمين الآخرين، وتأتي بعد مخاوف مرفوعة من جمعيات حقوق الأطفال بشأن الاستخدام السيء للمحتوى الحساس.

وفي سياق ذي صلة، يؤكد تقرير WABetaInfo، المتخصص في رصد مزايا واتساب، أن الميزة تعتبر خطوة إيجابية نحو تعزيز الخصوصية وحماية الأطفال والمراهقين.

يمكن للمستخدمين إرسال مقاطع الفيديو والصور التي يمكن مشاهدتها مرة واحدة فقط، مما يقلل من خطر تخزينها على الأجهزة.

وتوفير هذا المستوى الفريد من الخصوصية يساهم في زوال المحتوى الحساس بشكل سريع ويعزز التحكم الكامل للمستخدمين في المحتوى المشترك.

على الرغم من عدم تأكيد إطلاق الميزة بشكل رسمي، يُتوقع أن تكون متاحة لجميع مستخدمي واتساب خلال الأسابيع القادمة.

يسعى التطبيق جاهدًا لجذب المزيد من العملاء الجدد من خلال إطلاق العديد من الميزات الجديدة خلال هذه الفترة.