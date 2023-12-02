انت الان تتابع أمطار خفيفة إلى متوسطة على 6 محافظات بمنطقة مكة غداً.. و"المدني" يحذّر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 ديسمبر 2023, 8:04 صباحاً

حذّر الدفاع المدني من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة مكة المكرّمة، تشمل: جدة- خليص- تربة- المويه- رابغ- الخرمة، يوم غدٍ الأحد وبيّن الدفاع المدني أن التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد تشير إلى هطول أمطارٍ على تلك المحافظات. ودعا إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته والابتعاد عن تجمعات المياه ومجاري السيول.

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