انت الان تتابع أبرز الظواهر الجوية خلال الـ24 ساعة المقبلة.. أمطار رعدية مسبوقة برياح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 ديسمبر 2023, 8:14 صباحاً

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة، اليوم السبت، ولمدة 24 ساعة. وأوضح المركز أن الحالة العامة للأجواء تشمل فرصة مهيَّأة لهطول أمطارٍ رعديّة مسبوقة برياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار، على أجزاءٍ من مناطق: الباحة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية. وأضاف المركز، أن أقل درجة حرارة 7 مئوية في طريف، و5 درجات في السودة.

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