باكستان والصين تتفقان على تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات العسكرية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 ديسمبر 2023, 8:30 صباحاً

اتفقت باكستان والصين على تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات العسكرية، وخاصة بين قواتهما البحرية. جاء ذلك خلال الجولة الرابعة للحوار البحري الباكستاني – الصيني، الذي عُقد الليلة الماضية في إسلام أباد. وأعرب الجانبان عن ارتياحهما بشأن التعاون القائم بين البلدين، والتزامهما بمواصلة تعزيز التعاون في المجال البحري، في ظل التغيرات الإقليمية والعالمية، كما أكّدا أن تعاونهما المتبادل يتماشى مع رؤيتهما المشتركة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ التي تنعم بالسلام والازدهار.

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