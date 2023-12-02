انت الان تتابع حركة غريبة داخل كيس للجثث.. شاهد ما صدم عامل مشرحة بمستشفى برازيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

أُصيب عامل مشرحة في مستشفى بالبرازيل بالذعر، عندما اكتشف حركة غريبة داخل كيس للجثث، لينتهي الموقف بعودة امرأة تبلغ من العمر 90 عامًا إلى الحياة في كيس جثث.

وحسب موقع "نا تيلنا" الإخباري بالبرازيل: كانت "نورما سيلفيرا دا سيلفا" تلهث عندما عثر عليها العامل بعد ساعات من إعلان وفاتها في مستشفى ساو خوسيه الإقليمي في البرازيل، يوم السبت.

وأعاد العامل "دا سيلفا" بسرعة إلى سريرها في المستشفى لتتعافى، لكنها توفيت بشكل مأساوي بعد يوم واحد فقط.

وقالت "جيسيكا مارتينز سيلفي بيريرا" صديقة "نورما" ومقدمة الرعاية لها: إن الأسرة تخطط لمقاضاة المستشفى؛ حسب "سكاي نيوز عربية".

وأضافت: "إنها حالة إهمال لا أتمنّاها لأحد، عندما فتح العامل كيس الجثة كانت تتنفس بشكل ضعيف للغاية".

وتابعت: "من الساعة 11.40 مساء حتى الساعة 1.30 صباحًا، كانت داخل الكيس على وشك الموت اختناقًا".

وتشير شهادة وفاة نورما التي اطلعت عليها وسائل الإعلام المحلية، إلى أنها ماتت بسبب تعفن الدم.

وينجم هذا النوع من الإنتان عن زيادة نشاط الجهاز المناعي في الجسم، ومهاجمة أعضائه الداخلية؛ مما يؤدّي في بعض الأحيان إلى صدمة إنتانية مميتة.

وسيتمّ التحقيق في القضية من قبل لجنة الأخلاقيات الطبية البرازيلية؛ وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.