انت الان تتابع "المرور" يحذّر: مستوى الخطر يرتفع مع القيادة تحت الأجواء الماطرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 ديسمبر 2023, 8:36 صباحاً

حذّر المرور السعودي من أن مستوى الخطر يرتفع مع القيادة تحت الأجواء الماطرة، مطالبًا قائدي المركبات بضرورة التأكد من سلامتها قبل الانطلاق، والقيادة بحذر. ونبّهت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، إلى قيادة المركبات في الأجواء الماطرة. وأضافت في إنفوجراف توعوي نشرته اليوم تحت عنوان "قُدْ بحذر": أن التأكدَ من سلامة المركبة قبل القيادة تحت الأجواء الماطرة؛ خطوةٌ ضرورية.

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