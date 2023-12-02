تراند اليوم : إسرائيل تبلغ 3 دول عربية عن تنفيذ خطة جديدة بشأن غزة بعد القضاء على حماس ونزع السلاح من القطاع

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صحيفة الخليج 365 : كشفت مصادر مصرية وإقليمية إن "إسرائيل أبلغت عدة دول عربية برغبتها في إقامة منطقة عازلة على الجانب الفلسطيني من حدود قطاع غزة"، لمنع أي هجمات مستقبلية عليها، في إطار مقترحات بشأن القطاع في مرحلة ما بعد الحرب، وفق رويترز.
ونقلت رويترز أن 3 مصادر إقليمية ذكرت أن إسرائيل أبلغت جارتيها الأردن ومصر، إلى جانب الإمارات، بهذه الفكرة، وقال أحد المصادر الثلاثة وهو مسؤول أمني إقليمي كبير أن "إسرائيل تريد إقامة هذه المنطقة العازلة بين غزة وإسرائيل شمالا إلى الجنوب، لمنع أي تسلل أو هجوم عليها من جانب حماس أو أي مسلحين آخرين".
ورد أوفير فولك مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو للسياسة الخارجية، على سؤال رويترز عن فكرة إقامة منطقة عازلة، قائلا أن "الخطة تحمل تفاصيل أكثر من ذلك. إنها تقوم على عملية من 3 مستويات.. تشمل تدمير حماس ونزع سلاح غزة والقضاء على التطرف في القطاع".