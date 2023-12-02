تراند اليوم : إسرائيل تبلغ 3 دول عربية عن تنفيذ خطة جديدة بشأن غزة بعد القضاء على حماس ونزع السلاح من القطاع

صحيفة الخليج 365 : كشفت مصادر مصرية وإقليمية إن "إسرائيل أبلغت عدة دول عربية برغبتها في إقامة منطقة عازلة على الجانب الفلسطيني من حدود ⁧‫قطاع غزة‬⁩"، لمنع أي هجمات مستقبلية عليها، في إطار مقترحات بشأن القطاع في مرحلة ما بعد الحرب، وفق رويترز.

ونقلت رويترز أن 3 مصادر إقليمية ذكرت أن ⁧‫إسرائيل‬⁩ أبلغت جارتيها ⁧‫الأردن‬⁩ ومصر، إلى جانب ⁧‫الإمارات‬⁩، بهذه الفكرة، وقال أحد المصادر الثلاثة وهو مسؤول أمني إقليمي كبير أن "إسرائيل تريد إقامة هذه المنطقة العازلة بين ⁧‫غزة‬⁩ وإسرائيل شمالا إلى الجنوب، لمنع أي تسلل أو هجوم عليها من جانب حماس أو أي مسلحين آخرين".

ورد أوفير فولك مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي ⁧‫بنيامين نتانياهو‬⁩ للسياسة الخارجية، على سؤال رويترز عن فكرة إقامة منطقة عازلة، قائلا أن "الخطة تحمل تفاصيل أكثر من ذلك. إنها تقوم على عملية من 3 مستويات.. تشمل تدمير حماس ونزع سلاح غزة والقضاء على التطرف في القطاع".