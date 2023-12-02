شكرا لقرائتكم خبر عن ألم القدمين و ثقلها عند استيقاظك من النوم مؤشر خطير يدل على أمراض فتاكة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - يعد ألم الرجلين شائعة للغاية ، والأرجح أن ذلك يعود إلى الاستخدام الكبير للأقدام في الحركة .
ولكن الم الرجلين عند الاستيقاظ ليس بالأمر العادي ، تعرف على أسباب ألم الرجلين عند الاستيقاظ من النوم والأعراض المرافقة له .
أسباب ألم الرجلين عند الاستيقاظ من النوم وكيفية علاجها ثقل وألم الرجلين بعد يوم متعب هو أمر عادي ، لكن الإحساس بألم الرجلين عند الاستيقاظ أو وقت الراحة أمرا ليس بعادي ، فما هي أسباب ألم الرجلين عند الاستيقاظ من النوم ؟ وما العلاج ؟ أسباب ألم الرجلين عند الاستيقاظ من النوم من أسباب ألم الرجلين عند الاستيقاظ من النوم نذكر لك ما يأتي :
1. الإصابة بأمراض في جهاز الدوران والتي تتمثل بما يأتي : الإصابة بدوالي القدمين ( Varicose veins ) يحدث دوالي الرجلين عند حدوث خلل في الدورة الدموية ، إذ يتجمع الدم في أسفل الأرجل بفعل الجاذبية الأرضية ، وتفقد الأوردة مرونتها . الإصابة بالقصور الوريدي المزمن ( Chronic venous insufficiency ) يحدث هذا المرض نتيجة ضعف الأوردة والصمامات في الأرجل ، مما يؤدي إلى تجمع الدم في الأرجل نتيجة لعدم قدرة جهاز الدوران إلى إعادة الدم إلى القلب ، وينجم عنه ثقل الرجلين عند الاستيقاظ .
ترتفع نسبة الإصابة بهذا المرض مع التقدم في العمر وقلة الحركة ، وينجم عادة بسبب تكون التجلطات الدموية في أوردة الأرجل . إذا لم يتم علاج هذا المرض يؤدي إلى انتفاخ الأوردة الضيقة ويصبح الجلد فوق هذه الأوردة حساس ، سهل الجرح والتقرح ذو لون بني محمر .
2. الإصابة بمتلازمة تململ الساقين هي حالة تسبب رغبة ملحة في تحريك الساقين بسبب الشعور بعدم الارتياح بعد الجلوس أو الاستلقاء لفترات طويلة . قد يصعب وصف الإحساس بمتلازمة تململ الساقين التي قد تكون أحد أسباب ألم الرجلين عند الاستيقاظ من النوم ، لكن يصفها البعض بالتنميل ، أو الحكة ، أو الزحف ، أو النبض داخل الأرجل وليس على الجلد . يشتبه الباحثون بأن المسبب هو اختلال الدوبامين ( Dopamine ) الكيميائي في الدماغ المسؤول عن الرسائل المتعلقة بالتحكم في حركة العضلات .
3. الإصابة بالسمنة المفرطة إذ ترتبط أسباب ألم الرجلين عند الاستيقاظ من النوم ارتباطا مباشرا مع الوزن الزائد الذي يؤدي بدوره إلى الضغط على العضلات والأربطة والمفاصل . يجدر الذكر أن السمنة هي إحدى عوامل الإصابة بالأمراض التي تؤدي لثقل الرجلين عند الاستيقاظ كتصلب الشرايين ودوالي الرجلين .
4. الحمل من المعروف أن الحمل هي فترة إجهاد للجسد ، ويؤدي الحمل إلى ألم الرجلين عند الاستيقاظ بسبب عاملين هما : انتفاخ وألم في الرجلين عند الاستيقاظ . تنميل في الرجلين . المظهر غير المرغوب للأوردة البارزة ، وتغير لون الجلد . ظهور التقرحات صعبة الشفاء للقدمين ولكن في حالات قليلة . علاج ألم الرجلين عند الاستيقاظ من النوم يرتبط العلاج دائما بأسباب ألم الرجلين عند الاستيقاظ من النوم ، إليك بعض الطرق التي قد تحد من ألم الرجليم عند الاستيقاظ :
1. ارتداء الجوارب الداعمة أو ما تسمى بالجوارب الضاغطة تعمل الجوارب الضاغطة على تقليل ألم وانتفاخ الرجلين عند الاستيقاظ ، وتقوي الدورة الدموية في الأرجل ، وتقلل من فرصة الإصابة بدوالي القدمين وأمراض جهاز الدوران الأخرى . يجدر الذكر بأنه يتم أخذ قياسات الأرجل لدى المريض لأجل الحصول على المقاس المناسب للجوارب الضاغطة له .
2. رفع الرجلين لمستوى أعلى من مستوى القلب حيث يقلل ذلك من القوة المطلوبة من الجسد لضخ الدم والسوائل خارج الرجلين مؤديا بدوره إلى التقليل من ألم الرجلين عند الاستيقاظ .
3. تناول المكملات الغذائية لا سيما الحديد منها ، إذ تبين ارتباطها ارتباط مباشر بألم الرجلين عند الاستيقاظ ، ولكن بعد استشارة الطبيب .
4. علاجات أخرى تشمل ما يأتي : الابتعاد عن التبغ والكافيين . ممارسة التمارين الرياضية . تنظيم النوم . الالتزام بأدوية علاج أمراض جهاز الدوران . اتباع التغذية الجيدة . الحصول على حمام دافي وتدليك ساقيك الإرخاء عضلاتك .
كانت هذه تفاصيل خبر ألم القدمين و ثقلها عند استيقاظك من النوم مؤشر خطير يدل على أمراض فتاكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بويمن الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.