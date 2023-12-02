شكرا لقرائتكم خبر عن ألم القدمين و ثقلها عند استيقاظك من النوم مؤشر خطير يدل على أمراض فتاكة والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - يعد ألم الرجلين شائعة للغاية ، والأرجح أن ذلك يعود إلى الاستخدام الكبير للأقدام في الحركة .

ولكن الم الرجلين عند الاستيقاظ ليس بالأمر العادي ، تعرف على أسباب ألم الرجلين عند الاستيقاظ من النوم والأعراض المرافقة له .

أسباب ألم الرجلين عند الاستيقاظ من النوم وكيفية علاجها ثقل وألم الرجلين بعد يوم متعب هو أمر عادي ، لكن الإحساس بألم الرجلين عند الاستيقاظ أو وقت الراحة أمرا ليس بعادي ، فما هي أسباب ألم الرجلين عند الاستيقاظ من النوم ؟ وما العلاج ؟ أسباب ألم الرجلين عند الاستيقاظ من النوم من أسباب ألم الرجلين عند الاستيقاظ من النوم نذكر لك ما يأتي :

1. الإصابة بأمراض في جهاز الدوران والتي تتمثل بما يأتي : الإصابة بدوالي القدمين ( Varicose veins ) يحدث دوالي الرجلين عند حدوث خلل في الدورة الدموية ، إذ يتجمع الدم في أسفل الأرجل بفعل الجاذبية الأرضية ، وتفقد الأوردة مرونتها . الإصابة بالقصور الوريدي المزمن ( Chronic venous insufficiency ) يحدث هذا المرض نتيجة ضعف الأوردة والصمامات في الأرجل ، مما يؤدي إلى تجمع الدم في الأرجل نتيجة لعدم قدرة جهاز الدوران إلى إعادة الدم إلى القلب ، وينجم عنه ثقل الرجلين عند الاستيقاظ .

ترتفع نسبة الإصابة بهذا المرض مع التقدم في العمر وقلة الحركة ، وينجم عادة بسبب تكون التجلطات الدموية في أوردة الأرجل . إذا لم يتم علاج هذا المرض يؤدي إلى انتفاخ الأوردة الضيقة ويصبح الجلد فوق هذه الأوردة حساس ، سهل الجرح والتقرح ذو لون بني محمر .

2. الإصابة بمتلازمة تململ الساقين هي حالة تسبب رغبة ملحة في تحريك الساقين بسبب الشعور بعدم الارتياح بعد الجلوس أو الاستلقاء لفترات طويلة . قد يصعب وصف الإحساس بمتلازمة تململ الساقين التي قد تكون أحد أسباب ألم الرجلين عند الاستيقاظ من النوم ، لكن يصفها البعض بالتنميل ، أو الحكة ، أو الزحف ، أو النبض داخل الأرجل وليس على الجلد . يشتبه الباحثون بأن المسبب هو اختلال الدوبامين ( Dopamine ) الكيميائي في الدماغ المسؤول عن الرسائل المتعلقة بالتحكم في حركة العضلات .

3. الإصابة بالسمنة المفرطة إذ ترتبط أسباب ألم الرجلين عند الاستيقاظ من النوم ارتباطا مباشرا مع الوزن الزائد الذي يؤدي بدوره إلى الضغط على العضلات والأربطة والمفاصل . يجدر الذكر أن السمنة هي إحدى عوامل الإصابة بالأمراض التي تؤدي لثقل الرجلين عند الاستيقاظ كتصلب الشرايين ودوالي الرجلين .

4. الحمل من المعروف أن الحمل هي فترة إجهاد للجسد ، ويؤدي الحمل إلى ألم الرجلين عند الاستيقاظ بسبب عاملين هما : انتفاخ وألم في الرجلين عند الاستيقاظ . تنميل في الرجلين . المظهر غير المرغوب للأوردة البارزة ، وتغير لون الجلد . ظهور التقرحات صعبة الشفاء للقدمين ولكن في حالات قليلة . علاج ألم الرجلين عند الاستيقاظ من النوم يرتبط العلاج دائما بأسباب ألم الرجلين عند الاستيقاظ من النوم ، إليك بعض الطرق التي قد تحد من ألم الرجليم عند الاستيقاظ :

1. ارتداء الجوارب الداعمة أو ما تسمى بالجوارب الضاغطة تعمل الجوارب الضاغطة على تقليل ألم وانتفاخ الرجلين عند الاستيقاظ ، وتقوي الدورة الدموية في الأرجل ، وتقلل من فرصة الإصابة بدوالي القدمين وأمراض جهاز الدوران الأخرى . يجدر الذكر بأنه يتم أخذ قياسات الأرجل لدى المريض لأجل الحصول على المقاس المناسب للجوارب الضاغطة له .

2. رفع الرجلين لمستوى أعلى من مستوى القلب حيث يقلل ذلك من القوة المطلوبة من الجسد لضخ الدم والسوائل خارج الرجلين مؤديا بدوره إلى التقليل من ألم الرجلين عند الاستيقاظ .

3. تناول المكملات الغذائية لا سيما الحديد منها ، إذ تبين ارتباطها ارتباط مباشر بألم الرجلين عند الاستيقاظ ، ولكن بعد استشارة الطبيب .

4. علاجات أخرى تشمل ما يأتي : الابتعاد عن التبغ والكافيين . ممارسة التمارين الرياضية . تنظيم النوم . الالتزام بأدوية علاج أمراض جهاز الدوران . اتباع التغذية الجيدة . الحصول على حمام دافي وتدليك ساقيك الإرخاء عضلاتك .