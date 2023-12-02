"القيادة" تتلقى تعازي الرئيس المصري في وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود

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محمد بن مسعود - الدمام - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التعازي والمواساة، من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، في وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود.

ودعا "السيسي"، في بيان صادر عن الرئاسة المصرية ـ المولى القدير ـ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الأسرة المالكة الصبر والسلوان.

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