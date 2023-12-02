انت الان تتابع "خفّف السرعة وتمهّل".. 4 وصايا لقيادة آمنة عند هطول الأمطار تهديها "المرور" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 ديسمبر 2023, 9:45 صباحاً

شدّدت الإدارة العامة للمرور، على أهمية القيادة الآمنة، مشيرة إلى أن تفعيلها في أثناء المطر يُسهم في تجنُّب الحوادث. وأكّدت "المرور"، عبر حسابها على منصة "إكس"، ضرورة التركيز على 4 خطوات واتباعها عند هطول الأمطار، تضم "التمهُّل وتخفيف السرعة، واستخدام إشارات التنبيه في حالة انعدام الرؤية". وأضافت: "حافظ على مسافة أمانٍ كافية بينك وبين المركبات الأخرى، واحرص على استخدام المسّاحات".

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