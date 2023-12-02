انت الان تتابع خادم الحرمين يتلقى التعازي من القيادة الكويتية في وفاة ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 ديسمبر 2023, 9:47 صباحاً

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود. وأعرب الشيخ نواف، عن خالص تعازيه وصادق مواساته، راجياً المولى -جل وعلا- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة جميل الصبر وحسن العزاء. كما تلقى الملك، برقيتين مماثلتين من الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، والشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت.

كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين يتلقى التعازي من القيادة الكويتية في وفاة ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.