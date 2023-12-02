انت الان تتابع غدًا.. "محافظ العرضيات" يفتتح فعاليات مهرجان العسل الـ٩ بمشاركات عدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 ديسمبر 2023, 10:05 صباحاً

يفتتح محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف، غدًا الأحد، فعاليات مهرجان العسل التاسع بالمحافظة، تحت شعار "العسل الأصلي في موطنه الأصلي"؛ حيث تشتهر محافظة العرضيات بكثرة النحالين الذين ينتجون أنواعًا متعدّدة من العسل البلدي الأصلي تختلف أصنافه بمختلف المواسم والنباتات البرية، خصوصًا شجرة السدر والسمرة والكتاد والضهيان، المنتشرة في أودية وسهول المحافظة بكثرة، وغيرها من النباتات العاسلة التي يحرص النحالون على الاستفادة منها لإنتاج أجود أنواع العسل البلدي. ويحتوي المهرجان على العديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والثقافية والموروث والتراث الشعبي، وكذلك يتخلّله تقديم نصائح وإرشادات توعوية للنحالين عن كيفية تربية النحل بالطرق الحديثة. وتستمرّ فعاليات المهرجان لمدة خمسة أيام تبدأ من عصر يوم غد الأحد، بمشاركة عدد من الجهات والدوائر الحكومية والمؤسسات الخيرية.

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