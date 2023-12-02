تراند اليوم : صحيفة عبرية تكشف خطة إسرائيل لتهجير سكان غزة إلى 3 دول عربية وتركيا

صحيفة الخليج 365: أزاحت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، الستار عن خطة إسرائيلية جديدة لتهجير سكان قطاع غزة "طواعية"، ونقلهم إلى 4 دول أخرى.

موافقة أمريكية

وقالت الصحيفة إن الخطة الإسرائيلية تمت الموافقة عليها من مسؤولين كبار بالحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين، ونالت مباركة كل من أطلع عليها.

4 دول

وتشمل الخطة الإسرائيلية، نقل سكان قطاع غزة "طواعية" وليس بالإكراه، إلى مصر والعراق واليمن وتركيا، بالإضافة إلى 4 مبادرات اقتصادية للدول الأربعة.

مصر

قال عضو مجلس النواب الأمريكي جوي ويلسون، وصاحب المبادرة: "تفتح مصر حدودها وتسمح لسكان غزة بالدخول، وعليه تقدم الحكومة الأمريكية لمصر ما يقرب من 1.3 مليار دولار من المساعدات".

العراق واليمن وتركيا

وأضاف: "لا ينبغي أن تكون مصر الدولة الوحيدة التي تستقبل اللاجئين فالعراق واليمن يتلقان حوالي مليار دولار من المساعدات الخارجية الأمريكية، وتتلقى تركيا أكثر من 150 مليون دولار".