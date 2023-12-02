شكرا لقرائتكم بسطة الرياض في 4 مواقع و450 ركنًا للتسوق والترفيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - طلق أمانة منطقة الرياض فعالية “بسطة الرياض” في موسمه الرابع يوم غدٍ في 4 مواقع بالعاصمة، تشتمل على 450 ركنًا وخيمة تسوق لعرض مختلف المنتجات، والمشاريع التجارية الوطنية، إضافة إلى عروض فنية إبداعية، وتراثية جاذبة، بهدف دعم رواد الأعمال، والمشاريع الصغيرة، والمتوسطة، والأسر المنتجة، تفعيلًا للشراكة المجتمعية، دعمًا لركيزة مجتمع حيوي.

أعمال حرفية

وتعرض فعالية بسطة الرياض كل سبت أعمالًا حرفية متنوعة، ومنتجات في سوق مفتوحة تتسع لحاجيات الأسرة، والزينة، وغيرها، إلى جانب مشاركات إبداعية في مجالات الفنون، والتراث، والثقافة، وعروض متجولة، وجلسات شتوية، وأنشطة رياضية، ومسرح وتفاعلي، وترفيهي، وممر اقتباسات، وأركان للرسم، والتصوير، وغيرها.

وتشمل مواقع فعالية بسطة في موسمه الحالي شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) بـ”150″ ركنًا، حديقة الملتقى بحي النرجس بـ”100″ ركن، المواقف العامة خلف نادي الرياض بـ”100″ ركن، منتزه الروضة “حي الروضة” بـ100 ركن، فيما تغطي المواقع وسط المدينة، وشمالها، شرقها، جنوبها، غربها، كما تتميز بالقرب من المجمعات التجارية والحيوية.

وثمنت أمانة منطقة الرياض مبادرة شركائها من المنتجين، صناع الحرف اليدوية، الأعمال الفنية، الإبداعية، للمشاركة في الموسم الرابع على التوالي، وإثراء أعمالهم التجارية، فيما دعت جمهور العاصمة وزوّارها إلى الاستفادة من فعالية بسطة، والتمتع بمشاهدة العروض التراثية الوطنية، إشباع شغف التسوق والترفيه في أجواء شتوية جاذبة.