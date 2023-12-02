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معنى وجود قطع متاحة للحجز لدى سكني ويتعذر الحجز فيها

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شكرا لقرائتكم معنى وجود قطع متاحة للحجز لدى سكني ويتعذر الحجز فيها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد برنامج سكني أنه في حال وجود قطع متاحة للحجز لكن تعذر الحجز فيها كما في الحالة التي تواجه بعض المواطنين، فهذا يعني أنه لا يوجد شواغر في المخطط وجاري العمل على إزالتها.

شروط الحصول على الدعم

وحددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في وقت سابق شروط الحصول على الدعم في سكني وهو كما يلي:

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  • أن يكون المتقدم من مواطني .
  • ثم تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة، مثل إثبات الدخل وصورة من بطاقة الهوية.
  • كما يجب ألا يقل عمر الفرد عن 21 عامًا كحد أدنى.
  • كذلك يمكن للسيدات التقديم على الدعم (المطلقات والأرامل).
  • يلزم أن يكون المتقدم مقيمًا إقامة كاملة في السعودية.
  • كما يشترط ألا يكون المتقدم قد استفاد من قبل من الدعم.
  • ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.
  • كما يمكن أن يستفيد من الدعم مستفيدو الضمان الاجتماعي.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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