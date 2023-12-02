شكرا لقرائتكم معنى وجود قطع متاحة للحجز لدى سكني ويتعذر الحجز فيها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد برنامج سكني أنه في حال وجود قطع متاحة للحجز لكن تعذر الحجز فيها كما في الحالة التي تواجه بعض المواطنين، فهذا يعني أنه لا يوجد شواغر في المخطط وجاري العمل على إزالتها.

شروط الحصول على الدعم

وحددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في وقت سابق شروط الحصول على الدعم في سكني وهو كما يلي:

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