فيديو مشاركة النمر الأكل مع أشخاص تم تصويره خارج السعودية

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الرياض - محمد الوسيري - أكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن الفيديو المتداول لمشاركة حيوان مفترس (نمر) الأكل مع أشخاص تم تصويره خارج المملكة.

وانتشر مقطع مصور في منصات التواصل لنمر يشارك مجموعة شبان وجبة عشائه، فيما رد المركز على المقطع عبر منصة إكس، بالتأكيد أنه تم تصويره خارج المملكة.

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وأظهرت اللقطات النمر وهو منهمك في تناول الأرز من طبق كبير يتوسط الشبان الذين كانوا ينظرون بدهشة إلى الحيوان المفترس.

اقتناء الحيوانات المفترسة

وتشدد تنمية الحياة الفطرية على ضرورة منع اقتناء الحيوانات المفترسة، إلا في ظروف خاصة على غرار أغراض التوعية والبحث العلمي، إذ يعد سلوكها خطرًا على مربيها والمجتمع، فيما كانت “الحياة الفطرية”، رصدت عشرات الحالات في الفترة الماضية لهروبها إما من المنازل أو الاستراحات الخاصة.

وأوضحت أن التعامل مع الحيوانات المفترسة أمر خطر جدًّا؛ نظرًا لطبيعة تلك الكائنات، كما أنه يتطلب توفير بيئات ومساحات مناسبة لها، ووسائل أمان عالية تضمن عدم تسربها إلى خارج الأماكن التي يتم إيواؤها فيها، الأمر الذي يستحيل تحقيقه في المنازل والاستراحات الخاصة.