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المقصود بالدفعة المرتجعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي

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شكرا لقرائتكم المقصود بالدفعة المرتجعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المقصود بالدفعة المرتجعة الخاصة بمستفيدي الضمان الاجتماعي.

وقالت الوزارة ردًّا على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس: إن الدفعة المرتجعة هي الدفعة المالية التي تمت استعادتها من قبل البنك بسبب خطأ في رقم الآيبان.

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الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي

– قم بالدخول إلى رابط الضمان المطور (من هنا).
– قم بكتابة رقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق ثم تسجيل الدخول.
– قم بالضغط على تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني.
– في الصفحة الرئيسة اضغط على برامج الدعم الخاصة بي.
– سوف تجد الدفعة الخاصة بهذا الشهر وحالة دراسة الأهلية.

خطوات الاعتراض على عدم الأهلية

– الدخول إلى المنصة الإلكترونية (من هنا)
– برامج الدعم الخاصة بي.
– برنامج الضمان الاجتماعي.
– الأهلية والاستحقاق.
– استعراض تفاصيل دورة الأهلية.
– تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض.
– تسليم الاعتراض.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

– يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
– الإقامة الدائمة في المملكة.
– استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
– الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
– أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريالًا للفرد الواحد.
– استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
– عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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