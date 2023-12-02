شكرا لقرائتكم المقصود بالدفعة المرتجعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المقصود بالدفعة المرتجعة الخاصة بمستفيدي الضمان الاجتماعي.

وقالت الوزارة ردًّا على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس: إن الدفعة المرتجعة هي الدفعة المالية التي تمت استعادتها من قبل البنك بسبب خطأ في رقم الآيبان.

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الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي

– قم بالدخول إلى رابط الضمان المطور (من هنا).

– قم بكتابة رقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق ثم تسجيل الدخول.

– قم بالضغط على تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني.

– في الصفحة الرئيسة اضغط على برامج الدعم الخاصة بي.

– سوف تجد الدفعة الخاصة بهذا الشهر وحالة دراسة الأهلية.

خطوات الاعتراض على عدم الأهلية

– الدخول إلى المنصة الإلكترونية (من هنا)

– برامج الدعم الخاصة بي.

– برنامج الضمان الاجتماعي.

– الأهلية والاستحقاق.

– استعراض تفاصيل دورة الأهلية.

– تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض.

– تسليم الاعتراض.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

– يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.

– الإقامة الدائمة في المملكة.

– استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.

– الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.

– أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريالًا للفرد الواحد.

– استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.

– عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.