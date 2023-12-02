شكرا لقرائتكم أسئلة مُجرمة دوليًّا ويتم توجيهها في المقابلات الشخصية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال المختص بالموارد البشرية سعود العمير: إن هناك أسئلة مُجرمة دوليًّا ورغم ذلك يتم توجيهها في المقابلات الشخصية.

وتابع العمير في حواره إلى برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية، مساء اليوم الجمعة، أن هذه الأسئلة هي: “أصلك من وين؟ وين ساكن؟ كم عدد أبنائك؟ كم عمرك؟ الحالة الاجتماعية؟”.

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انحياز ضد الموظف

وأضاف أن هذه جميعها أسئلة مُجرمة، وقد تسبب بشكل متعمد أو غير متعمد الانحياز ضد الموظف، موضحًا أنه عند الإعلان عن وظيفة إذا كان يشترط سنًّا معينة، لابد من كتابته في الإعلان، وبالتالي أي شخص لا ينطبق عليه هذا الشرط لن يتقدم للوظيفة، وإذا لم يتم كتابته لا يحق سؤال الشخص عن السن أثناء المقابلة.

المقابلات الشخصية

تعتبر المقابلة الشخصية هي الخطوة الأولى للقبول في أي عمل حيث يجب على الموظف المتقدم إثبات جدارته بشغل هذه الوظيفة، ومحاولة إقناع مسؤول الموارد البشرية بقدراته ولماذا يختاره هو دون غيره، لكن يخشى الكثيرون هذا اللقاء ولا يعرفون كيف يتعاملون معه بشكل صحيح، هنا نساعدك في اجتياز المقابلات الشخصية ونوضح لك كل ما يتعلق بها.

وتُعرف المقابلات الشخصية على أنها لقاء يحدث بين الموظف والمسؤول عن التوظيف في أي شركة أو مؤسسة من أجل التعرف على صفات ومهارات المتقدم للوظيفة ومعرفة إلى أي مدى تتناسب مع المنصب الشاغر، وكذلك يتعرف من خلالها الشخص الباحث عن وظيفة على مميزات الشركة وكل ما يتعلق ببيئة العمل.