شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" يكشف حالة الطقس اليوم على مناطق المملكة.. اعرف تفاصيلها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدة أجزاء من مناطق المملكة.

وبحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد فإن هذه المناطق تشمل الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة من السبت إلى يوم الاثنين المقبل.

طقس المنطقة الشرقية

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد أجزاء من المنطقة الشرقية انتشار الضباب، مع شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.

ويشمل التنبيه الجبيل والخبر والعديد والدمام والقطيف وبقيق ورأس تنورة.

طقس المدينة المنورة

طقس مكة المكرمة

الطقس في حائل

الطقس في عسير

حركة الرياح على البحر الأحمر والخليج العربي

وأوضح تقرير الأرصاد أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على خليج العقبة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى 40 كم/ساعة باتجاهـ مضيق باب المندب.

كما يتوقع ارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.