شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام مسابقة "الشؤون الإسلامية" لحفظ القرآن الكريم في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اختتام مسابقة حفظ القرآن الكريم والمسابقة الثقافية بين الطالبات في الجامعة السلفية بمدينة إسلام آباد في باكستان.

وشارك في مسابقة حفظ القرآن الكريم 350 طالبًا، واختير 80 طالبًا منهم للمشاركة في ثلاث مستويات، الأول حفظ القرآن الكريم كاملا، والثاني حفظ عشرين جزءاً من القرآن الكريم، والثالث حفظ خمسة عشر جزءاً من القرآن الكريم، وفي المسابقة الثقافية بين الطالبات شاركت عدد 400 طالبة.

جهود المملكة لخدمة الدين الإسلامي

وأقيم الحفل الختامي بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية، نواف بن سعيد المالكي وفضيلة الملحق الديني المكلف الشيخ يحيى بن على سفياني.

وكذلك رئيس الجامعة السلفية الشيخ حافظ محمد شفيق، وعدد من الأساتذة والمسؤولين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة والطلاب والطالبات.

وألقى السفير كلمة قدم من خلالها الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - على تلمس احتياجات المسلمين في أنحاء العالم، وما يقدمونه من أعمال لخدمة الدين الإسلامي.

نشر قيم الدين الإسلامي

وفي ختام الحفل وزعت الجوائز والمكافآت على الطلاب والطالبات الفائزين.

وتأتي هذه المسابقات ضمن البرامج والمناشط التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خارج المملكة عبر الملحقيات الدينية، لنشر قيم الدين الإسلامي السمحة ونبذ الغلو والتطرف.