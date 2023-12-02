شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تتلقى التعازي في وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، برقية عزاء ومواساة، من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله.

كما تلقى ـ أيده الله ـ، برقيتين مماثلتين، من سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر.

برقية تعازي من البحرين

وتلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، برقية عزاء ومواساة، من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ.

وأعرب جلالته عن خالص التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم العائلة المالكة جميل الصبر وحسن العزاء.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، برقيتي عزاء، من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، أعرب خلالهما عن خالص التعازي وصادق المواساة في وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

تعزية الإمارات

وتلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، برقية عزاء ومواساة، من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته.

كما تلقى ـ أيده الله ـ، برقيتين مماثلتين، من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

تعزية مصر

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، التعازي والمواساة، من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ.

ودعا فخامته في ـ بيان صادر عن الرئاسة المصرية ـ المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الأسرة المالكة الصبر والسلوان.

تعزية من الكويت

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، برقية عزاء ومواساة، من صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته، راجياً المولى جل وعلا أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة جميل الصبر وحسن العزاء. كما تلقى الملك المفدى ـ أيده الله ـ، برقيتين مماثلتين، من صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت.

تعزية سلطان عمان

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، برقية عزاء ومواساة، من جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ.

وأعرب جلالته عن خالص تعازيه وصادق مواساته، داعياً الله تعالى أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.