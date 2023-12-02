رحيل جوزاء الوسمي والمربعانية تطرق الأبواب

فيما أعلن المركز الوطني للأرصاد أن غداً الجمعة هو‬⁩ أول أيام الشتاء "أرصادياً”، متوقعاً هطول أمطار أعلى من المعدل، بنسبة احتمال 50% على أجزاء من ⁧‫الشرقية‬⁩⁧، القصيم‬⁩ المدينةالمنورة، حائل، ‬⁩و ⁧الحدود الشمالية‬⁩..

أوضح فلكيون وخبراء في الأرصاد أن المملكة لاتزال تحت تأثير طالع "الزبانا"، وهو آخر نجوم الوسم وآخر فصل الخريف، والمعروف بـ “الجوزاء الوسمي”.

ويستعد "الزبانا" لمغادرتنا خلال هذا الإسبوع، بينما تشهد الأجواء مؤشرات استقبال مربعانية الشتاء والمتوقع لها أن تبدأ 7 ديسمبر، أما دخول فصل الشتاء فلكياً فهو في 22 ديسمبر القادم.

نجم يماني

وبحسب ما أوضح الفلكي سلمان آل رمضان فإن طالع الزبانا هو ثاني النجوم اليمانية، والنجم السابع من نجوم فصل الخريف وآخرها، والرابع والأخير من نجوم موسم الوسم الماطر وعدد أيامه 13، مضى نصفها ولا يزال أمامنا أسبوع حتى قدوم المربعانية.

مظاهر وسمات

وطالع الزبانا عبارة عن نجمان مضيئان مفترقان في برج الميزان بينهما في رأي العين مقدار 5 أذرع الجنوبي منهما من القدر الثالث، والشمالي من القدر الرابع وهما زبانا العقرب أي قرناها ، وتبدأ فيه المظاهر الشتوية وتزداد برودة الجو ليلاً أكثر من ذي قبل، مع اعتدال في النهار ويشتد فيه هبوب الرياح الباردة، وتكثر فيه هبوب العواصف غالباً، وكان يعرف بأنه يكثر فيه سقوط الأمطار والزبانا تسمى جوزاء الوسم الثانية بعد الغفر، ويبدأ فيه دخول فصل الشتاء على مذهب الفلاحين، ويزرع فيه ما يزرع في الغفر من الخضار الشتوية، ويتم فيه إيقاف ري النخيل 40 يوما، وفيه تتزاوج الثعالب.

اكشتوا واحتاطوا

من جهته شرح خبير الطقس السعودي، عبدالعزيز الحصيني، تفاصيل طقس إجازة الأسبوع يومي الجمعة والسبت من 5/17 إلى 1444/5/18هـ

مبيناً أنها أجواء مناسبة للتنزه حسب النماذج العددية للطقس، وعلق أكشتو واحتاطو من "الأماكن المفتوحة".

وتوقع أن تكون الأجواء في المناطق الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية والمرتفعات الجبلية الجنوبية والغربية أجواء جيدة معتدلة نهاراً باردة ليلاً تناسبها الملابس الخريفية أو الشتوية الخفيفة نهاراً، أما في المساء يفضل أن تكون ملابس خفيفة لمتوسطة على المناطق الوسطى، والشرقية وشرق الغربية، والمرتفعات الجبلية الجنوبية والغربية، بينما المناطق الشمالية وشمالي الشرقية والوسطى والغربية تستدعي لبس ملابس شتوية ثقيلة

‏أما السواحل الغربية مكة فقد توقع أن تميل الأجواء للحرارة، بحيث تكون حارة نهاراً "ملابس صيفية"، ومن معتدلة إلى لطيفة ليلاً، "ملابس ربيعية أول الليل، وأخرى خريفية من منتصف الليل إلى الفجر"، وتنشط الرياح نشاطاً متوسطاً على شرق المنطقة الغربية و أقصى المنطقة الوسطى.

حالة مطرية

وعن يوم السبت 18 جمادي الاول 1445هـ توقع الحصيني تحسن فرصة الأمطار على أجزاء متفرقة ومحدودة من المناطق الغربية والشمالية والجنوبية، ولا يستبعد بعض الأمطار شمال الوسطى تمتد إلى الإمارات وسلطنة عمان معظمها من خفيفة إلى متوسطة.

‏وأضاف" توجد أماكن فيها باذر ربيع وجميلة منها أجزاء من محافظات ومراكز مكة، والباحة وعسير والمدينة، وحائل، والقصيم، وشرق وجنوب مناطق تبوك، والجوف، والشمالية، والقصيم، و أجزاء من محافظات شقراء، والمجمعة، والغاط، والزلفي، ورماح و حوطة بني تميم، والحريق، والصمان، وشمال الشرقية وغربها الشمالي".

وقت المربعانية

من جانب آخر ذكر أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند أن المؤقتون لا يستطيعون تحديد وقت دخول ⁧‫المربعانية‬⁩ أو وخروجها في تاريخ معين، لا تتقدم عنه ولا تتأخر مثل شروق الشمس وبداية الشهر مثلاً ، إذ أن المربعانية لها خصائص جوية مميزة ببرودتها النهارية والمسائية، وبأمطارها الديمية، وبتشكل الندى فجراً، وخروج البخار من الفم، وسقوط أوراق الشجر، فمتى ما وجدت هذه الخصائص أو بعضها فإن المربعانية قد دخلت.

وأكمل "وإن كان الإنسان قد وضع للمربعانية تاريخاً محدداً لدخولها وخروجها، فإن الطبيعة الجوية لا تخضع لتقويم الإنسان وتقديره أو تحديده، فقد تتقدم أو تتأخر من عام لآخر، والمربعانية متى ما توافرت خصائصها فقد دخلت، منوهاً أنها سُميت بذلك لأن عدد أيامها 40 يوماً ولكن في بعض السنوات قد تقل عن ذلك بكثير، أو تزيد حسب الظروف الجوية في ذلك الوقت"