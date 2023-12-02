إنفاذ يشرف على مزادات سيارات وذهب ومعدات في 5 مدن ومناطق

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إقامة 10 مزادات علنية حضورية، وذلك اعتبارًا من الأول حتى العاشر من شهر ديسمبر الجاري؛ لبيع وتصفية عدد من المنقولات المتنوعة من السيارات والذهب وذوات الأرواح، في 5 مدن ومناطق مختلفة بالمملكة.

وأوضح المركز أن المزادات تتضمن إقامة 4 مزادات في منطقة الرياض لعرض فرصة متنوعة تبدأ ببيع مجموعة من الإبل، وكذلك مجموعة متخصصة من خطوط وإنتاج قواطع كهربائية، ومجموعة من القطع والمقتنيات الثمينة، ومزادين للذهب والمشغولات بمنطقة مكة المكرمة، حيث يستعرض المزاد أكثر من 40 كيلو وذلك من الذهب عيار 18 و21 و24 بأشكال متعددة ومتنوعة، ومزاد بالمدينة المنورة يعرض من خلاله قارب بمكائنه، ومزادين بمنطقة القصيم لعرض على معدات متخصصة بحفر الآبار الارتوازية، ومزاد بخميس مشيط لبيع عدد من السيارات والشاحنات والمعدات المتنوعة.

وأشار المركز إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات وكذلك الاطلاع على العقارات بجميع تفاصليها عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ "إنفاذ" على صفحة المزادات.

يذكر أن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وهو أحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.