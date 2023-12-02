هل تعاني من السكري ؟العلاج النهائي لكثرة التبول التي تصيب مرضى السكري والتقدم في العمر

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عدن - ياسمين التهامي -

العلاج النهائي لكثره الت--بول التي تصيب مرضى السكري والتقدم في العمر والتي تسبب التب-ول اللارادي وعدم القدرة في التحكم في إمساك البول

"تب-ول لا إرادى.. ليه هو أنت صغير"، قد يتعرض كبار السن لمواقف محرجة عديدة بسبب إصابتهم بالتبول اللا إرادى وهو من أبرز المشاكل الصحية التى يتعرضون لها مع التقدم فى السن، والتغيرات التى تحدث لهم، وحدوث خلل وظيفى فى الم-انة، وقد يعرضهم ذلك لمشاكل واضطرابات نفسية تؤثر على صحتهم وتسبب الاكتئاب.

وفى التقرير التالى يقدم "اليوم السابع" كل ما تريد معرفته عن التبول اللا إرادى عند كبار السن وطرق التعامل مع المرضى والحفاظ على صحتهم النفسية.

أسباب الت-بول اللا إرادى عند كبار السن تبول لاارادى تبول لاارادى

يعتقد الكثيرون أن الت-بول اللا إرادى من المشاكل التى يعانى منها الأطفال نظرًا لعدم تحكمهم فى الت-بول وعدم القدرة على استخدام المر-حاض، ولكنها تعتبر من المشاكل الصحية المزعجة التى قد يعانى منها كبار السن أيضًا.

-إن هناك عدة أسباب لتعرض الكبار للت-بول اللا إرادى ومنها.

1:بعض المشروبات والأطعمة تسبب التب-ول اللا إرادى ومنها (المشروبات الكحولية، الكافيين، المشروبات الغازية والمياه، المحليات الصناعية، الشيكولاتة، الفلفل الحار، الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من التوابل والحمضيات).

2: بعض أدوية القلب وضغط الدم ومرخيات العضلات تسبب الت-بول اللا إرادى.

3: الجرعات الكبيرة من تناول فيتامين ج.

4: الضغط النفسى والعصبى والاختلالات الهرمونية.

5: مرضى السكر، قد يسبب التبول اللا إرادى عند بعض الحالات.

6: العوامل الوراثية أيضًا لها دور كبير فى ذلك.

7: تضخم البروستاتا.

8: انقطاع الط-مث عند السيدات يؤدى لتدهور الأنسجة وتسبب التب-ول اللا إرادى.

9: بعض أنواع الأمراض السرطانية ومنها (سرطان البروستاتا، المث-انة، مشاكل الكلى).