تراند اليوم : لن نقف مكتوفي الأيدي.. النيابة الكويتية تتوعد أصحاب الأقاويل الكاذبة بشأن صحة أمير الكويت

صحيفة الخليج 365: أصدرت النيابة العامة الكويتية، بيانا بشأن الإشاعات المتعلقة بصحة أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح.

وقالت النيابة إنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه الأقاويل الكاذبة المتعلقة بصحة أمير الكويت وترتيب بيت الحكم، متوعدة بأنها ستتخذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد من ينفث سمومه في المجتمع.

وأضاف البيان أن ما زاد هذه الشائعات بشاعة، أن أصحابها اتخذوا من سلاح الكلمة أداة لنفث السموم داخل المجتمع بكل سبيل متذرعين بحجج واهية تتمثل في حرية التعبير وسلامة النوايا والخوف على مصلحة الوطن، عن عمد أو عن جهل.

الجدير بالذكر أن الديوان الأميري الكويتي، قال منذ أيام إن حالة أمير الكويت الصحية مستقرة ولا يزال يتلقى العلاج اللازم.

وأهاب الديوان الأميري، بالجميع تحري الدقة واستيفاء المعلومات من مصادرها الرسمية.