تراند اليوم : بالفيديو.. محام "كويتي" يكشف كيف استفادت إيران من هجوم حماس على إسرائيل.. ويعلق: الحرب موجهة ضد 3 دول عربية

صحيفة الخليج 365: رد المحامي سعود الشحومي على تصريحات نائب قائد الجيش الإيراني الذي ادعى من خلالها بأن الممر التجاري الذي أمرت به أمريكا الهند قد يتوقف بسبب عملية طوفان الأقصى على حد زعمه .

وقال الشحومي في فيديو بحسابه في منصة إكس : لكل من يصدق تلك الرواية هؤلاء لن ينفعوك والحرب الدايرة في غزة ليست حرب الإسلام والمسلمين بل هي حرب موجهة ضد الإمارات والسعودية ومصر، عندما يتحدث مساعد قائد الجيش الإيراني بهذه الطريقة فالمعنى بان الحرب في غزة كانت نتائجها يراد منها أولا إيقاف مشروع الممر التجاري الذي يمر من الهند إلى الإمارات مرورا بالسعودية ومصر ولذلك هذا الممر التجاري العملاق سيحقق العوائد المالية الكبيرة وسيساعد في تنمية هذه الدول.

وتابع: كذلك الأمر في عملية طوفان الأقصى أمرت القيادة الأمريكية البنوك العراقية أن تفرج عن 10 مليار دولار كانت محجوزة لصالح أمريكا في البنوك العراقية من أجل إيران فلذلك هذه الأموال التي تم الإفراج عنها تعطيك الانطباع الثاني بأن هذا هو المخطط العملاق.