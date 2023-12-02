شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع مساعدات إغاثية متنوعة في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، مساعدات إغاثية متنوعة في إحدى المدارس التي تأوي النازحين غرب مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم التاريخي المعهود الذي تقدمه المملكة لفلسطين في شتى القطاعات الإنسانية والإغاثية، وتجسيدًا للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به المملكة عبر ذراعها الإنساني، مركز الملك سلمان للإغاثة تجاه الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الأزمات والمحن.

دور إنساني نبيل

في وقت سابق قدم المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، الدكتور بشار مراد، شكره الجزيل للمملكة العربية السعودية، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، على دورها الإنساني النبيل في إغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأوضح في تصريح صحفي، أنه خلال الأزمة الراهنة التي يمر بها قطاع غزة، كان هناك العديد من الانتهاكات بحق المستشفيات والمراكز الصحية، فضلًا عن الاستهداف المباشر لسيارات الإسعاف، ما أدى لخروج أكثر من 30 سيارة إسعاف عن الخدمة حتى الآن، والذي تسبب في صعوبة نقل الإصابات نتيجة هذه الاستهدافات، مشيرًا إلى تسلمهم مجموعة من سيارات الإسعاف مقدمة من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، لدعم أسطول الإسعاف في غزة.

ونوه الدكتور بشار مراد، بالمساعدات السعودية التي تم إرسالها إلى قطاع غزة، وشملت مواد غذائية وطبية وإيوائية متنوعة، وأضاف: "لقد قمنا بإرسالها سريعًا إلى المناطق الأكثر احتياجًا في غزة، كما أرسلنا المواد والمستلزمات الطبية المقدمة من المملكة العربية السعودية لوزارة الصحة والمستشفيات العاملة في الميدان، لتعزيز النظام الصحي في المناطق الجنوبية للقطاع".