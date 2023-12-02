شكرا لقرائتكم خبر عن 17 جلسة علمية في ورشة نادي الوراثة الطبي بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنطلق جلسات الورشة الـ 16 لنادي الوراثة الطبي بمنطقة مكة المكرمة يوم الخميس المقبل، والتي تستضيفها جامعة أم القرى وتنظمها الإدارة العامة للبرامج الصحية والأمراض المزمنة بوزارة الصحة، بالتعاون مع الجمعية السعودية للطب الوراثي وقسم الوراثة بكلية الطب.

وتشهد الورشة حضور المهتمين من الاستشاريين الصحيين والأطباء والمختصين في الطب الوراثي والأمراض الاستقلابية من وزارة الصحة ومستشفى الحرس الوطني والمستشفى العسكري ومستشفى الملك فيصل التخصصي، وجامعة الملك عبدالعزيز ، وجامعة ام القرى ، ومستشفى برمنجهام ببريطانيا.

أكد ذلك المتحدث بإسم الجمعية السعودية للطب الوراثي، البروفيسور زهير رهبيني، مشيراً إلى أن الورشة التي تستمر يوماً واحداً حضورياً بمقر القاعة المساندة لقاعة الملك سعود الكبرى بالجامعة وعن بعد عبر الزوم، تشمل قرابة 17 جلسة علمية بواقع 8 ساعات معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، لافتاً إلى أن مثل هذه الورشة تعد فرصة ثمينة لتبادل الخبرات والطرق الحديثة في تشخيص وعلاج الأمراض الوراثية، وتوعية الكادر الطبي الذي يعنى برعاية مرضى الأمراض الوراثية.

د. زهير بن عبدالله رهبيني- اليوم

تعزيز العمل الصحي

من جهتها ، ثمنت الدكتورة أمل الهاشم رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للطب الوراثي، استضافة جامعة أم القرى لهذه الورشة الهامة، وجهود الإدارة العامة للبرامج الصحية والأمراض المزمنة بوزارة الصحة.

وأكدت أهمية مثل هذه الشراكات في الوقت الذي تتزايد به الأمراض الوراثية على مستوى المملكة، وحاجة المجتمع إلى التوعية المستمرة والإرشاد الوراثي المكثف للأسر على مستوى مناطق المملكة، وبما يواكب التطلعات الصحية للرؤية 2030.

وفي ذات السياق ، أوضح رئيس اللجنة التنظيمية للورشة الدكتور ضياء عرفة، استشاري الأمراض الوراثية والاستقلابية، مدير مركز الوراثة الطبي بمكة المكرمة، أن هذه الورشة تعتبر إحدى أهم الملتقيات العلمية والمتخصصة التي تجمع الأطباء والمختصين في مجال الطب الوراثي على مستوى المملكة وخارجها، سعياً لتلاقح الجهود والأفكار مع المختصين من خلال العديد من الورش والجلسات.

وبين أن الورشة ستفتح سبل تعزيز فرص التعاون المشترك مع مستشفى برمنجهام ببريطانيا في مجال بناء القدرات البحثية، وتبادل المعلومات الطبية، وتعزيز العمل الصحي لخدمة الطب الوراثي، كما رصدت الورشة جوائز لأول 3 فائزين في مسابقة أفضل ورقة لتقديم محتوى علمي وطبي يعكس جهود الباحثين والطلاب في مجال الطب الوراثي.