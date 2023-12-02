شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تخسر 34.1 مليار جنيه في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خسرت البورصة المصرية نحو 34.1 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق عند 1.677.7 تريليون جنيه، مقابل 1.711.8 تريليون جنيه، أي بنسبة هبوط بلغت 2%.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 3.07%، مسجلاً 24735.39 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 4.14%، ليصل إلى 5274.93 نقطة، كما زاد مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنحو 2.71%، لينهي التعاملات عند مستوى 7645.91 نقطة. وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 276.5 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 8.320 مليارات ورقة مُنَفّذَة على 692 ألف عملية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي.