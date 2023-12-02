ولي العهد يؤدي صلاة الميت على الأمير ممدوح بن عبدالعزيز

أدّى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم، في المسجد الحرام بمكة المكرمة، صلاة الميت على الأمير ممدوح بن عبدالعزيز - رحمه الله -.

وأدى الصلاة مع ولي العهد على الفقيد، كل من الأمير فيصل بن ثامر بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، ونائب أمير منطقة الرياض محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، ومحافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، و وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل، والأمير خالد بن سطام بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة القصيم فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن أحمد بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن محمد بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير مشهور بن محمد بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سلمان بن محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأدى الصلاة مع ولي العهد أبناء وأحفاد الفقيد - رحمه الله - الأمير مقرن بن ممدوح بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن ممدوح بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز، والأمير الأمير سلطان بن ممدوح بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن طلال بن ممدوح بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن مقرن بن ممدوح بن عبدالعزيز، والأمير عبدالرحمن بن نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن طلال بن ممدوح بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن نايف بن ممدوح عبدالعزيز، والأمير ممدوح بن عبدالعزيز بن ممدوح بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن ممدوح بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز.

كما أدى الصلاة مع ولي العهد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، وعضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، وأصحاب الفضيلة العلماء والمعالي وكبار المسؤولين وجموع المصلين في المسجد الحرام.